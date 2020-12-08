Азербайджан занял 28-ое место в мире среди участников исследования TIMSS

В международном исследовании TIMSS за 2019 год, в общей сложности приняло участие более 580 000 школьников, 310 000 родителей и 52 000 учителей из 64 стран мира. Из Азербайджана в оценивании приняли участие 194 школы, 5300 учеников, около 5300 родителей и 310 учителей. Нашу страну в этом исследовании представляли учащиеся только 4-х классов.

TIMSS – это международное оценочное исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования. Оно позволяет сравнивать уровень и качество знаний школьников 4-х и 8-х классов из разных стран.

Азербайджан занял 28-ое место в мире среди участников международного исследования TIMSS за 2019 год, став страной с самым высоким показателем на Южном Кавказе.

Математическое достижение Азербайджана TIMSS за 2019 год, по сравнению с TIMSS за 2011 года повысилось на 52 балла. Таким образом, по итогам исследования, азербайджанские школьники, набрав 515 баллов среди 58 стран-участниц, заняли 28-е место.

Что касается естественных наук, то тут азербайджанские школьники оказались слабее, чем в математике. Однако значительно увеличилось количество учащихся, достигших отметок «отлично» и «высоко». Так, если в 2011 году 21% наших учащихся показали по математике «отлично» и «высоко», то в 2019 году этот результат составил - 36%.

Коментируя данный прогресс, министр образования Эмин Амруллаев отметил, что глядя на результаты TIMSS за 2019 год, мы можем однозначно утверждать, что результаты четвероклассников Азербайджана по математике значительно улучшились по сравнению с 2011 годом: «Эта динамика является наивысшим положительным достижением в истории исследований TIMSS. То, что результаты наших школьников находятся на одном уровне со школьниками из стран с развитыми системами образования – многообещающий показатель».

По словам Э.Амруллаева, начиная с 2016 года, Министерство образования проводит реформы, связанные с содержанием и преподаванием математики на уровне начального образования, и это дает свои плоды. Долгосрочный рост качества начального образования является одним из ключевых факторов, влияющих на развитие человеческого капитала и, как следствие, экономики.

В последние годы в стране реализован ряд инициатив по улучшению успеваемости детей начальных классов. К ним относится: организация дошкольных групп, оценочное тестирование учителей начальных классов, организация тренингов по повышению квалификации учителей на основе этих тестирований, а также ряд проектов, связанных с профессиональным развитием учителей.

Что же касается результатов в сфере естественных наук, тут министр отметил, что они не высоки и это связанно с тем, что в начальных классах больше времени уделяется изучению Математики и Родного языка, а естественные науки сосредоточены в одном предмете - Познание мира. Этому предмету уделяется мало времени и его контент не охватывает полноценное изучение естественных наук. Поэтому и результаты соответствующие.

Отметим, что основной целью международного исследования TIMSS является сравнительная оценка качества математического и естественнонаучного образования в начальной и средней школе. Оценивание позволяет сравнить уровень и качество математической и естественнонаучной подготовки учащихся в разных странах мира, а также выявить и сравнить изменения, происходящие в национальных системах образования. Оцениваются образовательные достижения учащихся 4-х и 8-х классов, включающие не только их знания и умения, но и отношения к предметам, интересы и мотивации к обучению. Исследование проводится начиная с 1995 года, четырёхлетними циклами, и считается одним из наиболее авторитетных международных исследований в области образования. Число стран, охваченных программой исследования, с каждым разом увеличивается.

Исследование проводится в соответствии с едиными для всех стран-участниц инструкциями, разработанными Международным координационным центром Международной ассоциации по оценке образовательных достижений. Все этапы исследования осуществляются под непосредственным контролем международных экспертов.

В заключении необходимо отметить, что результаты данного исследования еще раз демонстрируют, что благодаря проведенным за последние годы реформам, азербайджанские ученики получают качественную фундаментальную подготовку на уровне начального образования.