В Ереване начался митинг оппозиции

У здания парламента Армении начался многотысячный митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает «Новости Армении».

Издание отмечает, что сегодня протестующие провели также акции неповиновения, перекрыв проспект Мясникяна, а также акции оповещения. После этого тысячи граждан из разных частей города несколькими колоннами двинулись к Национальному собранию.

За несколько часов до начала митинга полиция сконцентрировала крупные силы возле здания парламента, который фактически окружен правоохранителями.