Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что скандал с расистским высказыванием судьи во время матча Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и «Истанбулом» показывает, насколько сильны расистские тенденции в современной Франции. Об этом сообщает Reuters.

«Такое отношение непростительно. Мы по-прежнему стоим на том, что Франция стала страной, где усиливается расистская риторика и действия», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее 9 декабря резервный судья Себастьян Чолтеску, из-за высказываний которого была прервана игра, объяснился. «Negru по-румынски означает "черный". Я не расист», — подчеркнул арбитр.