Ильхам Алиев: На освобожденных территориях мы будем работать с компаниями из дружественных стран

«На освобожденных от оккупации территориях мы будем работать с компаниями из дружественных нам стран», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией, возглавляемой государственным секретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано, сообщает АзерТАдж.

«Извлекая выгоду из прекрасных политических отношений между нашими странами, мы намерены рассмотреть вопросы экономического сотрудничества и привлечения к деятельности в Азербайджане еще большего числа итальянских компаний. Наряду с традиционными сферами сотрудничества, сюда входят и наши большие планы по восстановлению разрушенных городов Азербайджана. Потому что мы нуждаемся в создании новой инфраструктуры – строительстве новых дорог, железнодорожных линий, аэропортов, школ и больниц.

Причиной этого стало то, что армяне все разрушили, сравняли с землей. Об этом есть достаточно видеоматериалов. Они вели себя как дикари и разрушили наши города. Это является наглядным примером агрессорской политики против Азербайджана», - сказал президент Ильхам Алиев.