Поладу Гашимову и Ильгару Мирзоеву присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана звания "Национальный герой Азербайджана".

Согласно распоряжению, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и мужество, проявленное при выполнении боевых задач, следующим военнослужащим присваивается звание "Национальный герой Азербайджана":

Гашимов Полад Исраил оглу - генерал-майор (посмертно)

Мирзоев Ильгар Анзор оглу - полковник (посмертно)

Гусейнов Ибад Мовсум оглу - старший сержант запаса.

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