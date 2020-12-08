Поладу Гашимову и Ильгару Мирзоеву присвоено звание «Национальный герой Азербайджана» распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении военнослужащим Вооруженных сил Азербайджана звания "Национальный герой Азербайджана".
Согласно распоряжению, за особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и мужество, проявленное при выполнении боевых задач, следующим военнослужащим присваивается звание "Национальный герой Азербайджана":
Гашимов Полад Исраил оглу - генерал-майор (посмертно)
Мирзоев Ильгар Анзор оглу - полковник (посмертно)
Гусейнов Ибад Мовсум оглу - старший сержант запаса.