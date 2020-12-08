В Госкомтаможни ответили на обвинения от Fitolek

В Госкомтаможни отметили, что 27 сентября в таможенный орган поступила таможенная декларация под номером 01201000345532 о грузе «биологически активных добавок», поступившем на имя ООО Fitolek Azerbaijan на основании договора, заключенного с польской компанией Polski lek S.A.

Сегодня ряд СМИ со ссылкой на представляющего себя руководителем ООО Fitolek Azerbaijan Эльшада Исмаилова распространил ложную и необоснованную информацию, а также клевету в адрес таможенных органов. В частности, Эльшад Исмаилов утверждал, что в Главном таможенном управлении Баку якобы создают преграды для предпринимателей и требуют взятку. В пресс-службе Государственного таможенного комитета прокомментировали haqqin.az данные заявления.

Согласно пункту 9.0.3 Таможенного кодекса, проверка правильности представленных документов и деклараций является правом таможенного органа. В ходе проверки представленной таможенной декларации и приложенных документов появились подозрения на то, что стоимость товара была неправильно задекларирована. В связи с этим таможенная декларация была возвращена представителю компании для внесения соответствующих исправлений. Заявления Эльшада Исмаилова о том, что таможенный орган не представил уведомления, легко опровергаются электронной выпиской по таможенной декларации. В таможенный орган была повторно представлена таможенная декларация без внесения изменений.

В связи с тем, что ООО Fitolek Azerbaijan не согласилось с уведомлением об общей таможенной стоимости товара, 4 декабря таможенный орган обратился в объединение «Азерэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Азербайджана для установления реальной стоимости. Fitolek Azerbaijan указало таможенную стоимость в 57 635 манатов, тогда как в ответе объединения «Азерэкспертиза» под номером 241 от 8 декабря говорится, что, согласно экспертному заключению, реальная средняя рыночная цена товара составляет 196 088 манатов. В связи с этим общая таможенная стоимость товара составляет 122 776 манатов. Расследование по факту нарушения таможенного законодательства со стороны Fitolek Azerbaijan продолжается.

В Государственном таможенном комитете также отметили, что будут предприняты шаги в юридической плоскости и направлено обращение в суд в связи с необоснованными обвинениями руководителя Fitolek Azerbaijan Эльшада Исмаилова в адрес сотрудников Главного таможенного управления Баку.

В Госкомтаможни также призвали СМИ уточнять официальную позицию при распространении информации о деятельности таможенных органов.