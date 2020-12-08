Американские лотереи в сумме разыграют свыше полумиллиарда долларов, рекордный джекпот EuroMillions в 200 миллионов евро все еще ждет победителя!

Сводки мировых лотерей продолжают радовать: сразу все крупнейшие лотереи мира разыгрывают огромные джекпоты, побуждая миллионы людей по всему миру приобрести заветные билеты и попытаться сорвать крупный денежный приз.

На этой неделе: лотерея США Powerball, самая популярная лотерея Америки разыграет $262,000,000! Вторая по популярности лотерея Америки, MegaMillions, предлагает 276 миллионов долларов, в пятницу вечером! И по-прежнему, главная лотерея Европы EuroMillions все так же ждет победителя рекордного джекпота в 200 миллионов евро!

Для тех, кто сомневается, участвовать в лотерее США из Азербайджана не только возможно, но и на 100% безопасно и легально, благодаря лотерейному сервису TheLotter.com.

Кто может принимать участие в лотереях Америки и Европы?

Раньше для того, чтобы принять участие в лотерее, вам было необходимо физически находиться в стране ее проведения. Сервис TheLotter решил эту проблему полностью, давая всем желающим, из любой страны в мире равную возможность приобретать официальные билеты мировых лотерей через интернет. Теперь для того, чтобы принять участие в тираже любой мировой лотереи, вам не нужно тратить время на поход в магазин (или тратить деньги на билет на самолет).

Вот как вы можете принять участие в лотерее США или Европы из Азербайджана:

Зарегистрируйтесь на сайте TheLotter, ведущем в мире сервисе для

покупки лотерейных билетов онлайн.

2. Выберите лотерею из более, чем

50 доступных лотерей на сайте.

3. Заполните поля вашими любимыми

номерами или воспользуйтесь автоматическим выбором.

5. Подтвердите покупку, и вы официально можете стать одним из победителей в предстоящем тираже.

Со дня основания компании в 2002 году, TheLotter звонит счастливцам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: “Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!”

Адриан Коореманс, представитель компании TheLotter объясняет: “TheLotter дарит участникам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Наши клиенты не просто участвуют в лотереях – они в них выигрывают!

Вы можете принять участие в тираже Mega Millions с джекпотом $276 миллионов здесь.

И напомним, лотерея EuroMillions все так же ждет победителя рекордного джекпота в 200 миллионов евро, все должно решиться в эту пятницу!