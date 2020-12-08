В Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения стала функционировать Рабочая группа в связи с семьями шехидов и участниками войны. Об этом сообщили в Минтруда.

В совещании, проведенном в видеоформате, председатель Фонда Гималай Мамишев отметил, что сотрудники Рабочей группы встречаются с семьями шехидов и участниками войны, знакомятся с их социальным положением, выявляют направления социальной поддержки, в которой они нуждаются, объясняют права соцобеспечения.

Рабочая группа создана с целью оказания оперативной поддержки обеспечению прав соцобеспечения семей шехидов и участников войны. В частности, у надлежащих структур собираются документы для назначения выплат по видам соцобеспечения семьям шехидов, осуществляются назначения, не ожидая, чтобы семьи шехидов и участники войны сами представили эти документы.

За последние дни более чем 500 членам семей шехидов назначены пенсии, пособия и стипендии, процесс продолжается.