Пашинян: если народ требует, что меня нужно расстрелять или повесить – хорошо...

Власти Армении готовы к диалогу со всеми, кто не говорит с ними на языке угроз, заявил на правительственном часе в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян.



Sputnik Армения сообщает, что армянский премьер не согласился с тем, что перекрывать улицы в Ереване означает выражать всенародный протест. Тысяча человек могут перекрыть улицы, штурмовать парламент, совершить покушение на спикера парламента, но они не могут не то что победить на выборах в парламент, но даже пройти туда.

"Мы не будем цепляться за кресла. Если народ требует, что меня нужно расстрелять или повесить – хорошо, но это должно быть мнение народа, а не нескольких отдельных групп", - заявил Пашинян, повторив, что власти готовы говорить со всеми, даже с теми, кто требует его отставки. Главное – чтобы ни одна из сторон диалога не думала, что может напугать другую.