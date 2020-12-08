Главы СГБ, МВД, Минобороны, СВР и Госпогранслужбы награждены орденом «Зафар» распоряжение президента
Как сообщалось ранее, распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана награждена орденами «Зафар» и «Карабах».
Среди награжденных орденом «Зафар» - начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов, начальник Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Службы внешней разведки генерал-полковник Орхан Султанов.