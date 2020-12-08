Как ранее сообщал haqqin.az, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана орденами «Зафар» и «Карабах».

Орденами были награждены военнослужащие, которые профессионально руководили боевыми операциями во время освобождения территорий Азербайджана от оккупации и восстановления территориальной целостности, проявили мужество и отвагу при исполнении воинского долга.

Между тем, как стало известно haqqin.az, это не полный список награжденных азербайджанских военнослужащих. В ближайшее время будут подписаны новые распоряжения по награждению отличившихся военнослужащих.