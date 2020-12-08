Сотрудники 31-го отдела Сураханского районного управления полиции предотвратили попытку проведения свадьбы в ресторане "Хонча", сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Арендатор зала, житель столицы Рахиб Гасанли, организатор свадьбы, житель Сураханского района Баба Бабаев и около 60 лиц, находившихся там во время свадьбы, задержаны и доставлены в 31-й отдел полиции. В ходе расследования было установлено, что Б.Бабаев хотел сыграть свадьбу своему сыну, нарушив карантинные требования.

В отношении нарушителей карантинного режима принимаются меры в соответствии с законодательством.