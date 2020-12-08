В Москве назвали фейком отказ Турции от российской вакцины

Турция продолжает переговоры с Россией по вопросу поставок вакцины «Спутник V», заявления Минздрава Турции об отказе страны от закупки вакцины, появившиеся в ряде СМИ, являются «фейком», сообщил источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты (представителя Минздрава Турции) – пример fake news», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее газета Haberturk со ссылкой на заявление министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа написала, что Анкара отказалась покупать российскую вакцину «Спутник V». При этом 25 ноября Коджа заявлял о планируемых в ближайшее время в Турции токсикологических испытаниях вакцины, а 27 ноября президент республики Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Анкара продолжает вести переговоры с Москвой об импорте вакцины от коронавируса.