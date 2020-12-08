Начался обмен военнопленными между Азербайджаном и Арменией

При посредничестве российской стороны Азербайджан передал Армении троих военнопленных. Об этом сообщает офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна.

Ранее начальник управления Минобороны по связям с общественностью Геворк Алтунян заявлял агентству «Арменпресс», что в течение нескольких часов несколько армянских военнопленных окажутся на родине.

Напомним, ранее Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан выступила с заявлением о том, что Азербайджан привержен своим обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права и принципов гуманизма. В заявлении отмечалось, что Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу «всех на всех».

В свою очередь вице-премьер Армении Тигран Авинян отметил, что армянская сторона также предлагает руководствоваться принципом «всех на всех». Кроме того, отметил он, предлагается создать механизм, согласно которому, если в будущем у одной из сторон окажется пленный, то он сразу же и без предварительных условий возвращается.