Глава издания при Минобороны России: Если бы у Армении был такой президент, как Ильхам Алиев

«Завтра в Баку состоится грандиозный военный парад. Он ознаменует победу во второй карабах ской войне и окончательное восстановление территориальной целостности Азербайджана». Такими словами выражает свое отношение к завтрашнему событию в Баку российский политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Больше нет и никогда не появится никакого «Арцаха», навсегда похоронены планы создания «Великой Армении». Таковы реальные итоги 44-дневной войны, в которой военную победу одержал Азербайджан, а Армения оказалась разгромленной.

Настроения в армянском обществе и армянских диаспорах - шок и злоба. Оппозиционеры хотят снести Пашиняна. Раздаются призывы о новом реванше - вместо того чтобы навсегда отказаться от идеологического наследия Гарегина Нжде и территориальных претензий к своим соседям», - пишет Коротченко в своем телеграм-канале.

«Но пары ядовитого идеологического тумана постепенно рассеиваются, и уже даже от видных представителей парламента Армении раздаются призывы об установлении дипломатических отношений с Азербайджаном. Дай Бог, чтобы таких здравомыслящих политиков было в Армении как можно больше.

Сотни тысяч армян, которые завтра в Ютьюбе посмотрят Парад Победы в Баку, будут думать: «Как было бы хорошо, если бы во главе Армении стоял такой же сильный, волевой, честный и целеустремленный лидер, как Ильхам Алиев!» - выражает надежду российский военный эксперт.