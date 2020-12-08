Пашиняну дали чистый лист... для заявления об отставке

Оппозиционный депутат от армянской партии «Альянс» Тигран Уриханян передал премьер-министру Армении Николу Пашиняну лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке.

«Мне поручила наша партия «Альянс», которая не входит с 17 партиями в число объединившихся с требованием отставки Пашиняна, тем более с единым кандидатом... мы - конкретная оппозиция и требуем отставки премьер-министра. Я хочу дать ему чистый лист бумаги, чтобы он написал заявление об отставке. Когда вы это сделаете?» - сказал Уриханян в ходе правительственного часа в парламенте.

В ответ на это премьер-министр заявил, что не следует путать средства с целью. Он подчеркнул, что выступает за обеспечение стабильности в стране, «сохранение власти народа».

Пашинян подчеркнул, что не намерен вести диалог под принуждением или угрозой, сообщает РИА Новости.