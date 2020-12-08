В Израиле заявили, что инопланетяне сотрудничают с США

Генерал в отставке и профессор подчеркнул, что США подписали соглашение о сотрудничестве с пришельцами, включая "подземную базу в глубинах Марса", где находятся американские астронавты и представители инопланетян.

Экс-глава израильской космической программы Хаим Эшед заявил, что земляне уже давно контактируют с инопланетянами из "Галактической федерации" и даже договорились о сотрудничестве. Об этом он рассказал в интервью газете Yediot Aharonot, сообщает NBC News.

По его словам, контракт между правительством США и пришельцами подразумевает проведение экспериментов на Земле. Эшед добавил, что президент Дональд Трамп в курсе происходящего и был "на грани раскрытия" информации, но его попросили не делать этого, чтобы предотвратить массовую истерию, пишет украинское издание Корреспондент.net.

"Они ждали до сегодняшнего дня, когда человечество разовьется и достигнет стадии, когда мы поймем, в целом, что такое космос и космические корабли", − указал израильский профессор.

Эшед, который руководил запуском многочисленных израильских спутников в космос, объяснил, что высказался только сейчас, потому что отношение меняется и люди кажутся более восприимчивыми. "Если бы я пять лет назад говорил то, что говорю сегодня, меня бы госпитализировали", − отметил он.

Белый дом и израильские официальные лица не сразу ответили на запрос NBC News о комментариях. В Пентагоне отказались говорить на данную тему. Представитель NASA заявил, что одной из ключевых целей агентства является поиск жизни во Вселенной, но пока ее признаков не обнаружено.