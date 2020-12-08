В Турции предостерегли США от наказания за С-400

Наказывать Турцию за приобретение российских ЗРК С-400 будет очень контрпродуктивно со стороны США, заявил на видеосеминаре Германского фонда Маршалла в Вашингтоне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Мы неоднократно заявляли о желании приобрести комплексы Patriot, они, к сожалению, были отвергнуты, поскольку мы не смогли договориться об условиях. Где-то шесть лет назад наш президент сказал: "Мы союзники по НАТО, мы стратегические партнеры, и вы все еще отказываетесь продать нам комплексы Patriot. Значит, придется искать альтернативу". Они решили, что он блефует. Когда все стало серьезно, они поняли, что совершили ошибку. Мы все еще верим, что можем решить этот вопрос", - цитирует РИА Новости Калына.