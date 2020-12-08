Баку и Рим обсудили экономические и торговые отношения
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился в Университете ADA с делегацией во главе с госсекретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.
В Министерстве энергетики Азербайджана haqqin.az сказали, что на встрече была подчеркнута важность продолжения работы в соответствии с подписанным между Университетом ADA и Университетом ЛУИСС соглашением о расширении итальяно-азербайджанской образовательной программы и создании итальяно-азербайджанского университета во время государственного визита президента Ильхама Алиева в Италию в феврале этого года.
Ректор Университета ADA профессор Хафиз Пашаев представил информацию о подготовительных мероприятиях, проводимых в рамках сотрудничества.
В ходе встречи министр Шахбазов поблагодарил гостя за позицию итальянского правительства в нагорно-карабахском конфликте, а также за оперативный ответ на письмо, адресованное госсекретарю.
Манлио Ди Стефано поделился своими впечатлениями от визита в Агдам, освобожденный от армянской оккупации, и выразил заинтересованность итальянских компаний в участии в строительных работах, которые будут проводиться на освободившихся после победы территориях.
Также были затронуты экономические и торговые отношения между двумя странами, обсуждены текущие и перспективные проекты с итальянскими компаниями.
Была подчеркнута важность Южного газового коридора и Трансадриатического трубопровода, последнего компонента проекта, отмечено, что подразумивается начало транспортировки азербайджанского газа в Европу по этому коридору в ближайшее время.
В заключение была согласованна договоренность о проведении видеоконференцсвязи с целью обсуждения подготовки к 6-му заседанию Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, которое состоится в Баку в следующем году.