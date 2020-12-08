Баку и Рим обсудили экономические и торговые отношения

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов встретился в Университете ADA с делегацией во главе с госсекретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано.

В Министерстве энергетики Азербайджана haqqin.az сказали, что на встрече была подчеркнута важность продолжения работы в соответствии с подписанным между Университетом ADA и Университетом ЛУИСС соглашением о расширении итальяно-азербайджанской образовательной программы и создании итальяно-азербайджанского университета во время государственного визита президента Ильхама Алиева в Италию в феврале этого года.

Ректор Университета ADA профессор Хафиз Пашаев представил информацию о подготовительных мероприятиях, проводимых в рамках сотрудничества.

В ходе встречи министр Шахбазов поблагодарил гостя за позицию итальянского правительства в нагорно-карабахском конфликте, а также за оперативный ответ на письмо, адресованное госсекретарю.

Манлио Ди Стефано поделился своими впечатлениями от визита в Агдам, освобожденный от армянской оккупации, и выразил заинтересованность итальянских компаний в участии в строительных работах, которые будут проводиться на освободившихся после победы территориях.