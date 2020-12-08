За последние два десятилетия люди стали чаще умирать от неинфекционных болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и рак, сказано в масштабном исследовании о причинах смертности в мире, которое провела Всемирная организация здравоохранения. Об этом пишет Русская служба BBC.

Если в 2000 году в десятке основных причин, по которым умирали люди, было только четыре заболевания, не передающихся контактным путем, то в 2019-м их было уже семь. "Эти новые оценки - еще одно напоминание о том, что нам нужно срочно усилить профилактику, диагностику и лечение неконтагиозных болезней, - подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. - Они также говорят о том, насколько важно радикально улучшить систему первичной медико-санитарной помощи... которая очевидно составляет основу всего - от борьбы с неинфекционными болезнями до работы в условиях глобальной пандемии".

BBC отмечает, что исследование основано на данных, собранных до пандемии коронавируса, и не отражает, как распространение инфекционного заболевания COVID-19 повлияло на общие тренды последних лет.

Основной причиной смертности в мире, по данным ВОЗ, остается ишемическая болезнь сердца - на нее приходится 16% всех смертей в мире. За последние 20 лет число летальных исходов от этой болезни выросло более чем на 2 млн - до почти 9 млн в год.

Неонатальные заболевания - на пятом месте общемирового списка ВОЗ, но в странах с низким уровнем дохода они остаются главной причиной смерти.

В число десяти главных причин смерти теперь также вошла болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, при этом в Европе и Америке они оказались на третьем месте в списке. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что от таких болезней больше страдают женщины: на них приходится 65% летальных исходов.

За прошедшие два десятилетия на 70% возросла смертность от диабета - в первую очередь, у мужчин. Самый сильный прирост был в странах Ближнего Востока.