Икрам Нур, автор haqqin.az 22:50

Европейское консалтинговое агентство Alvarez & Marsal отказалось проводить аудит государственных финансов Ливана и вышло из проекта. Напомним, аудит был одним из условий получения Ливаном долгожданного кредита МВФ в $10 миллиардов и ещё $11 миллиардов разных займов от международных доноров страны. Если кто-то из ваших знакомых начинает жаловаться на хаос, неразбериху, экономический кризис и эгоизм правящих элит – смело отвечайте им: «Это вы еще в Ливане не жили. Вот там хронический кризис и эгоизм, а у нас тут так, временные трудности».

Со вчерашнего дня дороги в центре Бейрута опять перекрыты протестующими, горят сложенные горками шины, а вокруг парламента ходят толпы граждан, мечтающих попасть внутрь этого здания, взять первого попавшегося депутата за лацкан дорогого пиджака и, пристально глядя ему в глаза, поинтересоваться: «Доколе?» Причина банальна – Центробанк Ливана объявил, что субсидии на муку, топливо и медикаменты на ближайшие два месяца будут заморожены. Денег, как говорится, нет, но вы там держитесь и хорошего вам настроения с годовой инфляцией в 80%. Представители ООН в стране предупредили о социальной катастрофе для беднейших семей, хэштеги в #lifting_of_subsidies и #Lebanon_revolts (подъем субсидий и восстание в Ливане) стали главными трендами в местном Twitter – а вновь назначенный премьером страны Саад Харири вот уже месяц из-за ожесточенной грызни различных группировок в парламенте не может сформировать никакого, даже временного правительства, которое могло бы принять хотя бы бюджет на 2021 год. Хотя как его принимать, если денег нет от слова совсем – никому не понятно. Положение могли бы спасти кредит от МВФ и программы помощи на общую сумму в 11 миллиардов долларов. Но тот же парламент, блокируя попытки международного аудита, делает все возможное, чтобы деньги в страну не пришли. Причин для этого у парламента всего две – но каждая из них веская до невозможности. Во-первых, если сейчас в ходе аудита поднимать всю условную «бухгалтерию», в руки внешних игроков могут попасть крайне неудобные, а по большей части и откровенно шокирующие данные о финансовых нарушениях, махинациях с налогами и тотальной политической коррупции среди правящих в Ливане элит.

Поэтому, во-вторых, в ход пошли патриотические аргументы: международный аудит ливанских финансов проталкивает Запад, который под соусом «реформ» и «борьбы с коррупцией» стремится усилить контроль над Ливаном и ослабить местные патриотические элиты. Все, словом, как писал два века назад классик: «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались». Президент Ливана Мишель Аун сделал хорошую мину при плохой игре и заявил, что лично разберётся со скандалом, и вернёт европейскую фирму, чтобы она провела свой аудит. Глава ЦБ Рияда Саламе многозначительно молчит. А парламент Ливана проголосовал за то, чтобы провести аудит и передать европейцам всю необходимую информацию для этого, после чего стало ясно, что ливанские элиты разыгрывают перед внешними донорами не самого высокого уровня спектакль. Поскольку с юридической точки зрения, ни слова президента, ни резолюция парламентариев никаких обязательств на Центробанк Ливана не налагают – там всегда могут сослаться на законы о банковской тайне, десятилетиями отработанный прием послать излишне любопытствующих куда подальше. Нет, ливанские политические элиты не против ни аудита, ни международной помощи. Но только на комфортных для них условиях: чтобы аудиторы глубоко не копали, а МВФ и иностранные доноры просто перевели деньги и предоставили ливанским политическим группировкам распределять их самостоятельно. Чтобы не было ущерба ливанскому «суверенитету» и не оскорблялись бы «патриотические чувства».