Бардак верхом на хаосе неразберихой погоняет наш комментарий
Европейское консалтинговое агентство Alvarez & Marsal отказалось проводить аудит государственных финансов Ливана и вышло из проекта. Напомним, аудит был одним из условий получения Ливаном долгожданного кредита МВФ в $10 миллиардов и ещё $11 миллиардов разных займов от международных доноров страны.
Если кто-то из ваших знакомых начинает жаловаться на хаос, неразбериху, экономический кризис и эгоизм правящих элит – смело отвечайте им: «Это вы еще в Ливане не жили. Вот там хронический кризис и эгоизм, а у нас тут так, временные трудности».
Со вчерашнего дня дороги в центре Бейрута опять перекрыты протестующими, горят сложенные горками шины, а вокруг парламента ходят толпы граждан, мечтающих попасть внутрь этого здания, взять первого попавшегося депутата за лацкан дорогого пиджака и, пристально глядя ему в глаза, поинтересоваться: «Доколе?»
Причина банальна – Центробанк Ливана объявил, что субсидии на муку, топливо и медикаменты на ближайшие два месяца будут заморожены. Денег, как говорится, нет, но вы там держитесь и хорошего вам настроения с годовой инфляцией в 80%.
Представители ООН в стране предупредили о социальной катастрофе для беднейших семей, хэштеги в #lifting_of_subsidies и #Lebanon_revolts (подъем субсидий и восстание в Ливане) стали главными трендами в местном Twitter – а вновь назначенный премьером страны Саад Харири вот уже месяц из-за ожесточенной грызни различных группировок в парламенте не может сформировать никакого, даже временного правительства, которое могло бы принять хотя бы бюджет на 2021 год.
Хотя как его принимать, если денег нет от слова совсем – никому не понятно. Положение могли бы спасти кредит от МВФ и программы помощи на общую сумму в 11 миллиардов долларов. Но тот же парламент, блокируя попытки международного аудита, делает все возможное, чтобы деньги в страну не пришли.
Причин для этого у парламента всего две – но каждая из них веская до невозможности. Во-первых, если сейчас в ходе аудита поднимать всю условную «бухгалтерию», в руки внешних игроков могут попасть крайне неудобные, а по большей части и откровенно шокирующие данные о финансовых нарушениях, махинациях с налогами и тотальной политической коррупции среди правящих в Ливане элит.
Поэтому, во-вторых, в ход пошли патриотические аргументы: международный аудит ливанских финансов проталкивает Запад, который под соусом «реформ» и «борьбы с коррупцией» стремится усилить контроль над Ливаном и ослабить местные патриотические элиты. Все, словом, как писал два века назад классик: «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались».
Президент Ливана Мишель Аун сделал хорошую мину при плохой игре и заявил, что лично разберётся со скандалом, и вернёт европейскую фирму, чтобы она провела свой аудит. Глава ЦБ Рияда Саламе многозначительно молчит. А парламент Ливана проголосовал за то, чтобы провести аудит и передать европейцам всю необходимую информацию для этого, после чего стало ясно, что ливанские элиты разыгрывают перед внешними донорами не самого высокого уровня спектакль.
Поскольку с юридической точки зрения, ни слова президента, ни резолюция парламентариев никаких обязательств на Центробанк Ливана не налагают – там всегда могут сослаться на законы о банковской тайне, десятилетиями отработанный прием послать излишне любопытствующих куда подальше.
Нет, ливанские политические элиты не против ни аудита, ни международной помощи. Но только на комфортных для них условиях: чтобы аудиторы глубоко не копали, а МВФ и иностранные доноры просто перевели деньги и предоставили ливанским политическим группировкам распределять их самостоятельно. Чтобы не было ущерба ливанскому «суверенитету» и не оскорблялись бы «патриотические чувства».
А между тем из Ливана пришла информация о том, что возбуждено уголовное дело против целой группы отставных высокопоставленных военных. Под следствие попали главнокомандующий Вооруженными силами страны Жан Кахваджи, начальники военной разведки Эдмонд Фадль и Камиль Дахер, глава секретариата Кахваджи Мухаммад Джафар аль-Хусейни, начальник военной разведки по Бейруту Джордж Хамис и начальник военной разведки по Северному Ливану Амир аль-Хусн, а также бригадный генерал Абд ар-Рахман Шхайтли.
Официально они обвиняются в коррупции и незаконном обогащении с использованием служебного положения, но по информации хорошо информированных источников haqqin.az в Ливане, реальная причина заключается в том, что эта группа военных и разведчиков готовила заговор по дестабилизации страны посредством убийств известных общественных деятелей во время приближающихся праздников.
Остается добавить, что до конца декабря Ливан намерен посетить Макрон, уже заявивший, что главной целью его визита будет «давление на местный политический класс». Такая вот альтернатива обрисовывается – либо военный переворот и насильственное устранение своры продажных и эгоистичных политиканов. Либо – частичная утрата суверенитета, когда порядок будут наводить внешние силы. Доуправлялись местные элиты, нечего сказать…