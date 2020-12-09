Российский политолог и журналист Максим Шевченко прилетел в Баку, чтобы принять участие в военном параде, посвященном Победе в Отечественной войне.

О своем приезде в Баку Максим Шевченко сообщил в Instagram. «Здравствуй, прекрасный Азербайджан! Здравствуй, прекрасный Баку! Я надеюсь, что мы все сможем совместно работать на будущее построение мира, в котором нам будет жить комфортно, свободно...», - сказал М.Шевченко.

Отметим, что Максим Шевченко всегда поддерживал справедливую позицию Азербайджана в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.