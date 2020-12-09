В Армении рассказали, кто был на борту самолета Ереван - Баку

Самолет, вылетевший из Еревана в Баку, перевозил делегацию во главе с госсекретарем Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано. Об этом News.am сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Армении.

В министерстве отметили: «По поводу рейса Ереван - Баку сообщаем, что 8 декабря в Армению прибыла делегация во главе с... Манлио Ди Стефано. В соответствии с намеченной программой делегация затем направилась в Баку. Сообщаем также, что делегация вылетела из Еревана в Баку на самолете, обслуживающем правительство Италии, которое получило необходимые разрешения на полеты».