Анкара: санкции никогда не работают, они имеют обратный эффект

Турция надеется, что лидеры Евросоюза на саммите 10-11 декабря не будут использовать "язык санкций" в отношении Анкары, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Это разочаровывает – видеть, что на завтрашнем саммите ЕС предполагается использование языка санкций против Турции. И я надеюсь, что европейские лидеры избегнут использования языка санкций и угроз в отношении Турции, потому что санкции никогда не работают, они имеют обратный эффект", - сказал Калын, выступая на онлайн-встрече в Маршалловском институте, передает РИА Новости.

По словам представителя Эрдогана, Турция стремится к позитивной повестке и хочет "открыть новую страницу" в отношениях с ЕС.

Калын напомнил о словах турецкого лидера, который говорил, что в будущем страна видит свое место в составе Евросоюза: "Да, у нас действительно есть расхождения с некоторыми странами по определенным вопросам, но это не должно доминировать и разделять нас".