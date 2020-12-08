«Республиканские» штаты выступили за пересмотр итогов выборов

Генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон заявил о нарушениях Конституции США в ходе голосования в «колеблющихся» штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган, которые помогли демократу Джо Байдену одержать предварительную победу на выборах президента.

Власти Техаса направили в Верховный суд иск с требованием пересмотреть итоги выборов, указывая, что электоральное законодательство незаконно меняли на местах под предлогом пандемии коронавируса, передает Росбалт.

В поддержку этого иска выступили еще семнадцать штатов США, где у власти находятся республиканцы — однопартийцы действующего президента Дональда Трампа. Среди них Миссури, Алабама, Арканзас, Флорида, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Монтана, Небраска, Северная и Южная Дакота, Южная Каролина, Теннесси, Юта, Оклахома и Западная Виргиния.

На сайте суда появился документ, в котором власти штатов выражают мнение в поддержку истца, однако официально не присоединяются к иску Техаса.