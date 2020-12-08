Неизвестные хакеры похитили данные о новых вакцинах от COVID-19

Американская компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили, что в результате кибератаки на серверы Европейского агентства лекарственных средств (EMA) хакеры получили незаконный доступ к технической документации на вакцину от COVID-19, которая была разработана этими фармацевтическими фирмами, сообщает BBC.

Ранее EMA, в задачу которого входит оценка и одобрение лекарств и вакцин для Евросоюза, заявило о том, что подверглось кибератаке, подробности которой не разглашаются, и что оно занимается расследованием этого инцидента с помощью правоохранительных органов.

Pfizer и BioNTech, в свою очередь, говорят, что ожидают от EMA дополнительной информации об этой кибератаке, но агентство заверило их, что этот инцидент никак не повлияет на график рассмотрения их заявки.

Пока неясно, когда именно была совершена кибератака, в чем она заключалась, откуда исходила и какую информацию могли получить взломщики.