В Иране рассказали, из какого оружия убили физика Фахризаде

Физика-ядерщика и заместителя министра обороны Ирана Мохсена Фахризаде убили из оружия, которое используют страны НАТО, заявил секретарь Совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи со ссылкой на начальника Генштаба вооруженных сил Мохаммада Багери. Об этом сообщило агентство Mehr.

По словам Резаи, в ученого стреляли из оружия с глушителем, поэтому телохранители не слышали звуки выстрелов. По этой причине покушение стало успешным, добавил секретарь совета, передает РИА Новости.

Покушение на Фахризаде, который, по утверждениям западных разведок, был ответственным за ядерную программу Ирана, произошло 27 ноября в Абсарде недалеко от Тегерана. Ученый вместе с супругой ехали на бронированном автомобиле Nissan Teana в сопровождении трех бронированных машин охраны. Существует несколько версий нападения на ученого. В частности, упоминалось нападение группы боевиков, подрыв спрятанной взрывчатки, а также применение пулемета, оснащенного искусственным интеллектом и управляемого дистанционно со спутника.