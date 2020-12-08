Вазген Манукян: Пашинян либо сам уйдет, либо...

«Уход Никола Пашиняна неизбежен. Вопрос в том, какой ущерб он успеет нанести государству и народу до своего ухода». Как пишет News.am, об этом в интервью нескольким телеканалам заявил кандидат в премьер-министры Армении Вазген Манукян.

По словам Манукяна, его правительство обеспечит прозрачные выборы, кого и как выберет народ, он должен решить сам: «Временное правительство будет работать в течение года, так как проводить досрочные выборы в нынешней ситуации – просто абсурд. Страна в ситуации, когда есть срочные вопросы, психологическое давление, к этому добавится борьба партий, что может погубить Армению».

Манукян считает, что в ближайшие 2-3 года регион ожидают резкие изменения. Общественность должна начать обсуждения о будущем страны.

«От Пашиняна мы можем избавиться в следующих случаях: либо он сам уйдет, вероятность чего я считаю небольшой, но не исключаю. Во-вторых, общественность настолько консолидирована вокруг необходимости его отставки, что хотя он сам этого не осознает, но его однопартийцы это понимают и могут отстранить его посредством импичмента», - предполагает Манукян.