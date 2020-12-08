Арцвик Минасян заявил, что Армения станет областью Азербайджана

Член АРФ «Дашнакцутюн» Арцвик Минасян недоволен тем, что, несмотря на то что в Армении есть законодательство об административно-территориальном делении и государственной границе, власть его не выполняет, «нет даже назначенного ответственного лица, которое могло бы вести переговоры с азербайджанцами».

«С азербайджанским генералом переговоры ведет наш сельчанин или глава общины. У правительства Армении есть пограничные войска, которые подчиняются СНБ, где они? Это просто абсурд... Если власть не уйдет секундой раньше, мы потеряем много территорий и в Армении, у нас будет крайне сложная ситуация, потеряем государственность и окажемся на пороге того, что станем одним из населенных пунктов Азербайджана», - бьет в набат дашнак.