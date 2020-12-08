Ваагн Хачатрян: «У Азербайджана серьезнейшая промышленность в Сумгаите»

Армянский экономист Ваагн Хачатрян, комментируя заявление министра экономики Армении Ваана Керобяна о том, что можно воспользоваться возможностями азербайджанского рынка и турецких портов, посоветовал не отказываться от этой идеи, а попытаться обосновать и через какое-то время представить обществу.

Говоря о возможности налаживания экономических отношений Армении с Азербайджаном, Хачатрян заявляет, что пытается получить определенные данные об Азербайджане, но даже в профессиональном плане они закрыты: «Мы вообще не знаем, какова картина их экономики. Мы говорили: нефть, нефть, нефть. Оказалось, что у них имеется не только нефть, но и серьезнейшая перерабатывающая промышленность, производство точных приборов, машиностроение, серьезнейшая химическая промышленность в Сумгаите. То есть мы не владеем полноценными данными».