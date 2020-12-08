В России произошло сильное землетрясение

Землетрясение произошло в Кабанском районе Бурятии, сообщили Интерфаксу в пресс-службе главного управления МЧС по Иркутской области.

"Интенсивность в эпицентре - 7,6, магнитуда - 5,5, энергетический класс - 14,0. Ощущалось в Иркутске 5-6", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе главка МЧС России по Иркутской области Интерфаксу сказали, что пока данных о разрушениях не поступало. Центр управления в кризисных ситуациях ведет сбор информации от единых дежурных диспетчерских служб районов о возможных разрушениях в соседних с Бурятией районах Приангарья.

Аналогичное по силе землетрясение произошло на Байкале 22 сентября. Тогда его интенсивность в эпицентре была чуть выше — 8 баллов.