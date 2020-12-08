У протестующих в Ереване новый лозунг: «Новый год без Никола»
Возможность оздоровить ситуацию в Армении должен дать другим политическим силам премьер-министр Армении Никол Пашинян, уйдя в отставку, заявил журналистам лидер партии «Родина», экс-директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, пишут армянские СМИ.
Лидер оппозиционной партии напомнил, что ранее два патриарха — Гарегин II и Арам I призвали премьер-министра сложить полномочия из-за общей напряженности, которая возникла в республике после поражения в Карабахе. Однако Пашинян не реагирует на заявления патриархов или делает вид, что не слышит их, отметил армянский политик.
«Но пусть никто не сомневается, Никол Пашинян уйдет. Давайте вместе определим лозунг — «Новый год без Никола», — предложил Ванецян, отметив, что каждый новый день пребывания Пашиняна на посту представляет собой новую угрозу стране и народу Армении.