Сегодня в Баку пройдет Парад Победы

Сегодня состоится военный парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

В Параде Победы, который пройдет на площади Азадлыг в Баку, примут участие более 3000 человек личного состава, около 150 единиц боевой, в том числе современной военной техники, ракетно-артиллерийские установки, средств ПВО, а также планируется демонстрация боевых кораблей и катеров.

На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у противника, разгромленного Азербайджанской Армией в ходе Отечественной войны.