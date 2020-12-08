Главы МИД стран СНГ соберутся в видеоформате

Совет министров иностранных дел государств-участников СНГ в четверг проведет заседание в формате видеоконференции. Как сообщается на официальном сайте МИД Узбекистана, мероприятие состоится в рамках председательства этой республики в СНГ.

В заседании примут участие главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Армении, а также председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Председательствовать на переговорах будет глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Планируется обмен мнениями по достигнутым результатам и новым приоритетам взаимодействия в рамках Содружества, международной и региональной проблематике, а также обсуждение проектов документов, планируемых к подписанию на предстоящем заседании Совета глав государств-участников СНГ.