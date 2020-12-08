Айдын Керимов, отдел политики 09:45

Парламент Нидерландов вслед за коллегами из Франции, принял резолюцию о срочном и окончательном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта на максимально выгодных для Армении условиях. В Армении праздник. Местные элиты ликуют и пыжатся от собственной значимости – мир не оставляет их без внимания и посылает в Ереван лучи тепла. Сначала французские парламентарии, а затем и их коллеги из Голландии, страны со свободным доступом к марихуане, приняли резолюции по Нагорно-Карабахскому урегулированию, текст которых, такое впечатление, писался под диктовку местных армянских диаспор. И совсем неважно, что резолюции эти носят рекомендательный характер, то есть – практически бесполезны. Здесь ведь главное – не результат, а соучастие, шаловливая рука депутатов парламентов, протянутая за тысячи километров армянским политикам.

Что интересно, голландские парламентарии и сами понимают всю опереточность своего заармянства, а потому еще три недели назад, 17 ноября решили повысить ставки в игре на стороне Армении и призвали правительство Нидерландов предложить на уровне Евросоюза санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева и его семьи. Как писали в те дни местные СМИ, «предполагается, что санкции затронут не только родственников Алиева, но и ключевых участников азербайджанского наступления, а также сирийских боевиков, переправленных в страну для участия в войне против Армении». Не забыли и о Турции – в обращении парламента отдельно подчеркивалось, что «Анкара, поддержала Баку в разжигании насилия». В заармянской активности нидерландских депутатов прекрасно все. Президент Ильхам Алиев виновен в том, что разжег костер насилия над армянскими оккупантами, захватившими азербайджанские территории – и обуглил на этом огне болевые точки армянского шовинизма и пренебрежения международным правом. Его турецкий коллега, Реджеп Эрдоган – в том, что помогал поддерживать необходимую температуру горения. И уж совсем несладко после этих резолюций придется мифическим «сирийским боевикам», ни одного из которых миру армянская сторона так и не предъявила. Тут, кстати, уместно выглядело бы и введение санкций против диких карабахских кабанов, которые, по версии армянской стороны, вступили в преступный сговор с Баку и оперативно утаскивали с поля боя тела джихадистов для их последующего поедания в укромных местах – по заданию азербайджанских военных заметали следы, однозначно. Понятно, что обострение армянофилии у голландских парламентариев имеет мало общего с правами человека и страданиями по поводу «угнетенных и униженных» оккупантов, изгнанных с азербайджанской территории. Право, не Нидерландам с их богатой историей колониализма рассуждать о подобных вещах. Поскольку живы еще в памяти резня в Индонезии во время освободительной войны против голландцев, закончившейся только в 1949 году. А родственники индонезийцев, ставшие жертвами зондеркоманд из этой европейской страны, подают иски в суды Нидерландов до сих пор.

Не забыта и Сребреница в Боснии и Герцеговине, где в 1995 году в результате бездеятельности и трусости нидерландского миротворческого контингента ООН жертвами геноцида стали свыше 8 тысяч 300 человек. Правда, в 2013-2014 годах Верховный суд Нидерландов решил, что обвинители «все врут», и признал, что Голландия виновна в убийстве только чуть более 300 человек. Так что, не в гуманистических идеалах здесь дело. А в конфронтации с Турцией. Напомню, что в 2017 году она дошла до того, что в страну был запрещен въезд главе турецкой дипломатии Мевлюту Чавушоглу, а министра по делам семьи и социальной политики Турции господу Фатьму Бетюль Саян Кая вообще выдворили из страны, куда она приехала из Германии. Ну и вишенкой на торте можно считать признание весной 2018 года правительством Нидерландов «геноцида армян» - все для того, чтобы побольнее уколоть Анкару. Тем более, что в Нидерландах все большее распространение получают ультраправые, ультрахристианские и радикально-шовинистические тенденции. Оскорбления и нападения на граждан выходцев из Турции и других мусульманских стран, открытые исламофобские проявления в средствах массовой информации страны, оскорбление политиками ценностей ислама и дискриминация в отношении стран, которые позже присоединились к Европейскому Союзу, стали частью государственной политики Нидерландов. А тон этому антитурецкому и антимусульманскому шабашу задают ультраправый экстремистский политик, лидер Народной партии за свободу Герт Вилдерс, и его «братья по разуму» - Мартин ван Хелверт, Джоэл Вурдевинд и Свен Купманс. Заявить о том, что в проблемах Нидерландов с мигрантами виновата совершенно идиотская политика Евросоюза и идеология сверхтолерантности и «позитивной дискриминации», парализовавшая деятельность правоохранительных органов страны – у них смелости не хватает, в ответ может чувствительно прилететь по голове. Поэтому кого назначают виновными? Правильно, Турцию и Азербайджан.