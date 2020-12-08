Глава Совбеза Ирана удовлетворен возвращением оккупированных территорий Азербайджана

В рамках официального визита в Исламскую Республику Иран министр иностранных дел Джейхун Байрамов 9 декабря 2020 года встретился с секретарем Высшего Совета национальной безопасности Исламской Республики Иран Али Шамхани, сообщает департамент пресс-службы МИД.

В ходе встречи секретарь Высшего Совета национальной безопасности выразил удовлетворение установлением мира между Азербайджаном и Арменией и возвращением оккупированных территорий и пожелал успехов правительству и народу Азербайджана на пути роста и развития.

Говоря о развитии отношений между Ираном и Азербайджаном, Али Шамхани отметил, что завершение совместных проектов, а также начало нового взаимного сотрудничества в различных областях требуют более серьезных усилий.

Министр Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил поддержку Исламской Республикой Иран справедливой позиции Азербайджана и проводимой им в этом отношении принципиальной политики. Коснувшись воли лидеров двух стран к развитию и укреплению двусторонних отношений и сотрудничества, он отметил, что Азербайджан готов развивать отношения с Ираном.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.