Во встрече приняли участие бывший посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим, руководство Азербайджанского медицинского университета, руководство Университета Анкары, советник по образованию посольства Азербайджана в Турции Наджиба Насибова и руководство ряда других азербайджанских вузов.

Широкое сотрудничество между Азербайджаном и Турцией во всех сферах также включает образование и здравоохранение. Между университетами двух братских стран существуют тесное партнерство и плодотворное сотрудничество. Об этом было заявлено на прошедшей онлайн-встрече руководителей вузов и дипломатов двух стран.

В ходе онлайн-дискуссий ректор Университета Анкары в Турции профессор Недждет Унувар отметил, что в 2020 году были установлены и развивались тесные отношения с некоторыми азербайджанскими университетами. Профессор Унувар сказал, что АМУ занимает особое место в этом сотрудничестве: «Мы воплощаем в жизнь слова «Одна нация - два государства». Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. Как Университет Анкары мы хотели бы видеть, чтобы наше сотрудничество развивалось и в системе образования. В прошлом месяце мы укрепили сотрудничество с Азербайджанским медицинским университетом, Техническим и Экономическим университетами.

Ректор Н. Унувар отметил, что студенты азербайджанских вузов теперь имеют возможность онлайн- подключения к занятиям в университете Анкары. Обе стороны довольны процессом и достигнутыми результатами. К онлайн-классам присоединяются 139 студентов Азербайджанского медицинского университета.

Ректор АМУ профессор Гарай Гарайбейли также высоко оценил сотрудничество с университетом Анкары. Он отметил, что, хотя продолжительность этого сотрудничества небольшая, были достигнуты заметные результаты: «Наши студенты участвуют в онлайн-занятиях в Университете Анкары и очень довольны организацией и проведением занятий. Пока в этом году мы привлекали только первокурсников к совместным онлайн-занятиям. Положительный опыт показывает, что мы можем применить это нововведение и на других курсах.

Ректор Гарайбейли проинформировал участников встречи о проделанной работе за короткий период сотрудничества и планах на будущее. Он сообщил, что после первой встречи ректоров была создана рабочая группа для налаживания и развития сотрудничества. Достигнута договоренность о присоединении к онлайн-курсам Университета Анкары по 4 специальностям - медицина, стоматология, медсестринское дело и здоровье. Впереди новые цели: «В Государственной программе, подписанной президентом Азербайджана, есть поручение поднять медицинское образование в нашей стране на международный уровень. В связи с этим у нас есть идея запустить программы двойного диплома с Университетом Анкары».