Армения увеличит расходы на оборону

Парламент Армении сегодня принял проект государственного бюджета на 2021 год. За проголосовали 84 депутата, против -14, сообщает «Спутник Армения».

В частности, предлагается сохранить и даже увеличить расходы на оборону и социальное обеспечение. Вместе с тем немного сократятся расходы на науку и культуру – в основном по линии массовых мероприятий, отмененных из-за коронавируса.

Расходы на оборону увеличатся примерно на 10,1 миллиарда драмов, примерно до 218 миллиардов (около 430 миллионов долларов США). При этом финансирование оборонных технологий в 2021 году увеличится почти на 20%, но в абсолютных цифрах останется сравнительно небольшим (4,5 миллиарда драмов, или чуть меньше 10 миллионов долларов США).