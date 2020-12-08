Facebook назвал иски властей США «пересмотром истории»

Компания Facebook подвергла критике иски со стороны Федеральной торговой комиссии (ФТК) США и со стороны генпрокуроров 48 штатов по делу о нарушении антимонопольного законодательства, в корпорации считают произошедшее «пересмотром истории». Соответствующее заявление размещено на официальном сайте компании.

Ранее Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров из 48 штатов 9 декабря подали два антимонопольных иска против компании Facebook Inc. (SPB: FB). Обвинения касаются приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram. В исках отмечается, что у компании антиконкурентное поведение.

В компании отметили, что в своем время регуляторы допустили приобретением WhatsApp и Instagram, так как эти сделки не несли угрозы конкуренции. Сейчас же, считают в Facebook, власти США не обращают внимания на установившиеся правовые нормы или последствия для инноваций и инвестиций.

«Агентство (ФТК) заявляет, что совершило ошибку и хочет все изменить. Помимо того, что это пересмотр истории, это просто неправильная работа антимонопольного законодательства», — указано в заявлении.

В Facebook также обращают внимание на то, что в исках используется «недальновидный и ошибочный подход к конкуренции».

«Утверждается, что если компания не похожа на Facebook, то она не может конкурировать с Facebook. Правда тем не менее заключается в том, что людям доступно больше вариантов, чем когда-либо ранее», — говорится в сообщении.

В компании также отметили, что пользователи выбирают их продукцию не потому, что вынуждены, а потому, что Facebook делает их жизнь лучше.