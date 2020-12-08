В Грузии 4 570, в Армении 1 174 новых случая COVID-19

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 4 570. Скончались 43 человека (всего 1 657), сообщает официальный сайт StopCov.

Отмечается, что с начала пандемии в Грузии по сегодняшний день выявлено 178 953 случая заражения. За последние 24 часа вылечились 3 045 человек, с начала пандемии - 148 332 пациента.

В Армении же число подтвержденных случаев заражения коронавирусом величилось до 145 240. Национальный центр контроля и профилактики заболеваний сообщает, что за сутки выявлено 1 174 новых случая заражения. От осложнений коронавируса скончались 2 416 человек (плюс 23 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 606 (плюс 5 за минувшие сутки).