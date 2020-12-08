Лавров: «Якобы мы с Турцией поделили Кавказ»

Для того, чтобы в очередной раз предъявить России обвинения во вмешательстве в дела других государств, Запад готов придумать множество поводов, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT, отметив, что в настоящее время Россию обвиняют во вмешательстве в Нагорном Карабахе.

"Якобы мы вмешались в Нагорном Карабахе исключительно для того, чтобы укреплять там свои геополитические позиции против Запада, якобы договорились с Турцией о дележе этого региона, только чтобы Запад не укреплял там свое положение. Вот такая логика и психология у тех аналитиков, которые сейчас доминируют в Европе и США, тем более на Британских островах", - считает министр.

"Так что ещё будет немало поводов, я уверен в этом. Запад умеет не только их искать, но и выдумывать на ровном месте. Предела совершенства у наших западных коллег нет", - сказал он.