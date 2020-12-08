В Ереване снова собрались противники Пашиняна
В Ереване протестующие с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна собрались у здания правительства страны, где началось очередное заседание кабмина, передает РИА Новости.
Перед зданием выстроилась цепь полицейских с щитами. Участники акции держат в руках флаги и плакаты с требованием ухода премьера, скандируют лозунги "Армения без Никола". Пока митинг проходит без происшествий.
В среду многотысячная акция протеста прошла у здания парламента страны.