Выпускник Бакинского Оксфорда снайпер Иманов в авангарде парада Победы

Считанные минуты остались до грандиозного военного парада, посвященного исторической Победе Вооруженных сил Азербайджана в Отечественной войне. В военном параде на площади Азадлыг примут участие более 3 000 военных личного состава, около 150 единиц боевой техники, ракетных и артиллерийских установок, системы ПВО, а также боевые корабли и катера.

«Наша радость не знает границ. Наши земли освобождены от оккупации, и мы победили. Мой сын Тогрул тоже внес свою лепту в эту победу. Мой сын будет в авангарде завтрашнего парада Победы. Сейчас он в воинской части, готовится к параду. Я не видела его с тех пор, как пошел на войну, но мы поддерживали связь по телефону. Молю Аллаха за наших шехидов, погибших в Отечественной войне, и желаю здоровья нашим ветеранам», - сказала Гюляр Сеидова, профессор Медицинского университета, мать снайпера Тогрула Иманова, участника боев в Отечественной войне.

Тогрул Иманов родился в Баку. Выпускник Бакинской Оксфордской школы, Т. Иманов в 2009 году поступил в Западный университет. В 2013 году окончил его по специальности «Политические науки (политика стран Европы и США)» английского отделения факультета регионоведения. С 2013 года учился на факультете политики и экономики магистратуры Карловского университета в Праге.

При всей своей образованности, интеллектуальности и научных познаний, Тогрул как патриот, любящий свой народ и государство молодой человек, принял активное участие в освобождении наших земель. С первого дня войны он ушел на фронт, участвовал в боях на Физули-Джебраильском направлении.

Г. Сеидова говорит, что после завершения магистратуры в Праге ее сын в 2006 году пошел на военную службу. В армии служил снайпером: «44 дня мой сын участвовал в боях за Физули, Джебраил и Ходжавенд... Я знала лишь то, что он участвовал в операциях спецназа».

Хотя Тогрул был снайпером, он также помогал раненым в качестве санитара, помощника врача. «Так как я сама врач, Тогрул с рождения видел дома лекарства, медицинские средства. Мог оказать первую медицинскую помощь», - говорит мать Тогрула.