Генерал Ровшан Акперов ушел из армии

С самого начала Отечественной войны имя известного генерала Ровшана Акперова не упоминалось в связи с боевыми действиями и распространилась информация о том, что он отстранен от армии.

Как сообщает Qafqazinfo, информацию о том, что он завершил военную службу, генерал -лейтенант Ровшан Акперов подтвердил лично.

«В настоящее время меня ничего не связывает с армией. Я занимаюсь другой работой. Поэтому я ничего не буду говорить», - сказал Ровшан Акперов, отказавшись широко комментировать свое заявление.