Минбороны Турции посвятило военному параду в Баку видеоролик
Министерство национальной обороны Турции опубликовало в Twitter видеоролик, посвященный азербайджанской армии и военному параду в честь Победы в Отечественной войне.
«Поздравляем наших азербайджанских братьев, успешно выполнивших операцию по восстановлению территориальной целостности родины и одержавших великую победу в Карабахе. С гордостью приветствуем солдат наших героических армий, участвующих в военном параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2 783 наших шехидов», - говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции.
Tek Vatan Harekâtı’nı başarıyla icra eden ve Karabağ’da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü’deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2783 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/lwPFYxJcjT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 10, 2020