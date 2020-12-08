Минбороны Турции посвятило военному параду в Баку видеоролик

Министерство национальной обороны Турции опубликовало в Twitter видеоролик, посвященный азербайджанской армии и военному параду в честь Победы в Отечественной войне.

«Поздравляем наших азербайджанских братьев, успешно выполнивших операцию по восстановлению территориальной целостности родины и одержавших великую победу в Карабахе. С гордостью приветствуем солдат наших героических армий, участвующих в военном параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2 783 наших шехидов», - говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции.

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