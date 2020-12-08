Последние 2 дня распродажи в магазинах Kontakt Home скидки до 50%
У вас всего 2 дня, чтобы приобрести в Kontakt Home избранные товары со скидкой до 50% по акции "Парад возможностей". Кроме этого, сегодня и завтра во всех магазинах Kontakt Home можно будет приобрести все виды товаров с рассрочкой до 18 месяцев без процентов.
Учитывая решение Оперативного штаба о закрытии магазинов, можно сказать, что это последняя возможность в этом году увидеть продукцию вживую и получить ее со специальной скидкой.
Итак, только до 11-го декабря и до конца дня:
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Телевизор Full HD Smart с экраном в 109 см не 700, а всего 499 манатов;
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Двухкамерный Холодильник Toshiba с системой NoFrost не 960, а всего 699 манатов;
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Стиральная машина Hoffmann не 460, а всего 329 манатов;
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Паровой утюг Panasonic не 60, а всего 29 манатов;
А также:
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Смартфон Samsung Galaxy A51 всего 33 маната в месяц;
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Телевизор LG с экраном в 109 см и поддержкой 4К всего 55.60 манатов в месяц.
Отметим, что скидочные цены можно разделить на месяца с помощью BirKart, Tamkart, Bolkart, Albalı и другими такситными картами. Кроме того, те, у кого нет такситных карт, могут приобрести товар по скидочной цене, разделив оплату на 3 части.
На этом предложения не заканчиваются. Посетите ближайший магазин Kontakt Home для того, чтобы ознакомиться со всеми предложениями. Для того, чтобы быть в курсе всех кампаний и скидок, следите за Kontakt Home в Instagram, либо задавайте интересующие вас вопросы позвонив в колл-центр *6060.