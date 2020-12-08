Президенты Азербайджана и Турции посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 10 декабря посетили Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева.
Как сообщает АзерТАдж, главы государств возложили венок к могиле великого лидера.