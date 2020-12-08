Порядка ста оппозиционных активистов в Армении пытались прорваться в здание правительства страны, сообщает ТАСС. Они требовали встречи с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

«Дайте нам войти, мы хотим встретиться с этим человеком и сообщить ему, что у него больше нет власти в стране. Он должен уйти», — приводит агентство слова одного из участников акции.

До этого группа протестующих перекрыла проспект Тиграна Меца. Однако сейчас дорожное движение возобновлено. Задержаны десятки оппозиционеров.