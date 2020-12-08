Ильхам Алиев: Если армянский фашизм поднимет голову, железный кулак Азербайджана снова сломает им хребет

Освобождением оккупированных земель в Карабахе Азербайджан добился желаемого и восстановил историческую справедливость, заявил президент Ильхам Алиев, выступая в Баку на военном параде, посвященном победе Азербайджана в Карабахской войне.

«Сегодня я с большим чувством гордости могу сказать, что Азербайджан достиг желаемого, восстановил историческую справедливость и международное право. Азербайджанские солдаты 44 дня сражались за прекращение оккупации, чтобы справедливость восторжествовала, и мы смогли добиться этого», - сказал Ильхам Алиев.

«Армянской армии, можно сказать, нет. Она уничтожена. И после этого, если армянский фашизм вновь поднимет голову, то и результат будет тот же. Снова железный кулак Азербайджана сломает им хребет», - подчеркнул глава государства.