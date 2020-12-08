Ильхам Алиев: «Эрдоган с первых часов выразил поддержку правому делу Азербайджана»

Сегодня исторический день. Сегодня на площади Азадлыг проходит Парад Победы, заявил президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев.

«Я очень рад, что в этом Параде, приняв мое приглашение, принимает участие президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган. В то же время принимают участие прибывшая из Турции большая делегация и турецкие солдаты и офицеры. Это еще раз демонстрирует наше единство, нашу дружбу, наше братство», - отметил глава государства.

Он подчеркнул, что Азербайджан чувствовал поддержку Турции с первого дня, с первых часов Отечественной войны.

«Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган с первых часов выразил поддержку правому делу Азербайджана. Его открытые, однозначные и категоричные заявления очень обрадовали азербайджанский народ. Мой брат сказал, что в этой войне Азербайджан прав, сказал, что Азербайджан не один, и что Турция всегда рядом с Азербайджаном. Это проявление нашего единства, братства», - заявил Президент Ильхам Алиев.

Он отметил, что политическая, моральная поддержка Турции Азербайджану вызывает чувство гордости, радует каждого гражданина Азербайджана, и сегодня совместное участие в Параде Победы еще раз демонстрирует наше единство, и нашим народам, и в то же время всему миру.